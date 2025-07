El próximo viernes 1 de agosto inician los trámites para que todas aquellas mujeres que ya tengan 60 años o los cumplan en agosto se anoten al programa de Bienestar, recuerda la delegada de Bienestar en Jalisco, Katia Meave Ferniza.

“Bueno, vamos a estar todo el mes, del 1 al 30 de agosto, haciendo este registro. El registro se va a hacer por orden alfabético de la primera letra de su primer apellido, de tal forma que van a tener 4 semanas para poder hacer este registro”.

Los días sábado podrán acudir las que no alcanzaron a anotarse entre semana. El apoyo económico les llegará 4 meses después y serán 3 mil pesos bimestrales. Mientras no cumplan los 60 años, no podrán inscribirse, recuerda la funcionaria. (Por José Luis Jiménez Castro)