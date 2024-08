En el Congreso del Estado se iniciaron las mesas de trabajo para regulación de scooters, patines eléctricos y otros equipos de movilidad personal. Se busca finalmente generar un marco de velocidades y medidas de seguridad que serán requeridas para estos usuarios. Se informó que se han detectado patines que alcanzan de 60 a 72 kilómetros por hora en las vialidades.

La diputada presidenta de la comisión de Movilidad, Mónica Magaña, explica:

“Porque no hay un antecedente a nivel nacional al respecto y entonces para tomar una decisión colectiva invitamos a los expertos para ver entonces definitivamente scooters no se van a llamar en la ley, puede ser que en el reglamento municipal sí pero en la ley no, pero entonces además de su concepto, cuáles son estas medidas de seguridad no negociables, la velocidad de zona de ellas”.

Ya hay municipios como Guadalajara que iniciaron los trabajos para la regulación de estas unidades, que ahora deberán armonizar con lo que se establezca en la legislación estatal. Se espera que una propuesta pueda surgir antes del cambio de legislatura. (Por Héctor Escamilla Ramírez)