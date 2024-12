La tan anunciada iniciativa para prohibir la siembra del maíz transgénico será la misma propuesta por el ex presidente López Obrador, reconoce la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La iniciativa que envió en su momento el presidente López Obrador tendría que haberse aprobado en este periodo, como no se aprobó hay que enviar una nueva iniciativa, la estamos trabajando y la vamos a enviar en enero y tiene que ver principalmente con la protección del maíz que se siembra en México, aunque también hay maíz híbrido en México, que no es transgénico, pero sí depende de la compra de semilla, y nosotros lo que queremos es fortalecer el maíz criollo, que se recupere la siembra del maíz criollo y la protección del germoplasma, que se llama, que es la diversidad genética”.

En cuanto a la tortilla, indica que buscará que no suba de precio, por lo que se están revisando las cadenas de producción. Sobre el frijol, señala que la fábrica nacional de semillas está en proceso, y una vez funcionando, se van a hacer esquemas de semilla mejorada.

(Por: Arturo García Caudillo)