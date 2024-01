Las iniciativas anunciadas por el Ejecutivo Federal tienen tintes electorales y con ello vuelve a hacer campaña en favor de su partido, asegura el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería.

“Bueno, las iniciativas del presidente son totalmente electoreras, él se metió de lleno o se mete de lleno a la campaña electoral con estas iniciativas, porque es evidente que lo que él busca es con estas iniciativas tomar una posición que es muy populista, muy muy populista, que claro, todo mundo quiere, todo mundo desea y las propone sabiendo que no tiene los votos en el Congreso y entonces lo que busca es que esto sea una parte de la discusión en la campaña electoral para que su candidata las defienda, pensando que la oposición no quiere beneficiar al pueblo y eso es absolutamente falso”.

El problema de estas iniciativas es que no son sensatas y no explican de dónde saldrán los recursos para llevarlas a cabo. (Por Arturo García Caudillo)