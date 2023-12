Migración debe dar a conocer el porcentaje de menores de edad no acompañados que no fueron retornados a sus países entre 2018 y el 5 de octubre de 2023, así lo instruyó el Pleno del INAI en la voz de su presidente, Adrián Alcalá.

“Dar acceso a este tipo de información abona al interés superior de la niñez, pues al hacer del conocimiento de toda la sociedad mexicana las situaciones migratorias por las que atraviesan las niñas, niños y adolescentes, permite la toma de decisiones relacionadas con un grupo de población que, intrínsecamente, se encuentra en situación de vulnerabilidad”.

Asimismo, debe informar los motivos para no retornarlos; si recibieron alguna documentación, iniciaron su proceso en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiado, tuvieron refugio u otro proceso de protección complementaria. (Por Arturo García Caudillo)