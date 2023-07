Para que una persona sea inmune al dengue tuvo que adquirir el virus cuatro veces del mismo serotipo, pero hay cuatro, señala e investigador del departamento de Microbiología y Patología de la UdeG, José Angel Regla Nava.

Destaca que en Jalisco se han detectado los serotipos uno y dos.

“Si recordar que en el caso del virus del dengue tenemos cuatro serotipos y la infección de cada uno de ellos nos va a provocar una inmunidad específica para cada uno de los mismos. No el hecho de que yo me haya infectado con el serotipo dos, ya estoy protegido con el serotipo uno, el tres y el cuatro. Simplemente a remarcar esto a la población y que muchos de los casos nos hemos infectado con el dengue y no lo sabemos”.

Destaca que se desarrollan actualmente vacunas contra el dengue en Japón y Estados Unidos, pero aún están en etapa preclínica. (Por Claudia Manuela Pérez)