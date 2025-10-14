Autoridades universitarias, municipales y estatales develaron la fecha del 12 de octubre de 1925, día de la refundación de la Universidad de Guadalajara (UdeG), en letras doradas en el Muro de Honor del Cabildo tapatío.

Durante la sesión solemne, la rectora general de la UdeG, Karla Planter Pérez, agradeció el reconocimiento que —dijo— honra el momento histórico en que la Casa de Estudio reabrió sus puertas y reafirmó su compromiso con la ciudad.

Señaló que, a un siglo de distancia, la universidad conserva el mismo espíritu de servicio y transformación social.

El regidor Jesús Becerra Santiago, impulsor de la iniciativa, destacó que el acto rinde homenaje a los visionarios que entendieron que ninguna sociedad puede prosperar sin educación pública.

Por su parte, la presidenta municipal Verónica Delgadillo García calificó la refundación universitaria como un capítulo esencial en la historia de Guadalajara y un pilar del desarrollo educativo en Jalisco. (Por Edgar Flores Maciel)