Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador su llamado a los organizadores de la marcha en apoyo al INE, programada para este domingo, para que lleguen al zócalo capitalino, pues incluso hasta pidió que quienes lo están ocupando, lo desalojen.

“Le pedí a la Jefa de Gobierno para que se viera con los organizadores si podían terminar el torneo en vez del domingo, porque ya está, el sábado. Y me comentó la Jefa de Gobierno que ya había hablado con los organizadores y ellos habían aceptado que esté disponible el zócalo, el domingo. Entonces informar esto para que se pueda llegar al zócalo sin ningún problema, sin ningún contratiempo, sin ningún obstáculo”.

Reconoció que no le gustaría que esta marcha llegue al Hemiciclo a Juárez porque no le gusta que hagan enojar al Benemérito de las Américas, sobre todo en este caso, porque muchos de quienes van a marchar son antijuaristas, además de clasistas y racistas. (Por Arturo García Caudillo)