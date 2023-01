A 25 meses del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval la Fiscalía de Jalisco insiste en que el crimen ya fue resuelto porque se conoce el móvil, la identidad del autor intelectual, la identidad de los sicarios y porque hay detenidos.

El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruíz, indicó que dos de los principales responsables del crimen están detenidos o muertos.

>“Sobre la situación legal de José Manuel “N”, conocido como “Manu Vaquita”, él ya fue sentenciado por el delito de encubrimiento y por tal razón no quedó exonerado. Segundo, la Fiscalía de Jalisco tiene información precisa de que el autor intelectual del asesinato del exgobernador fue Saúl Alejandro “N”, alias “El Chopa”, abatido por fuerzas federales en el mes de abril del año pasado”.

El fiscal estatal aseguró que aunque ya se conocen las motivaciones del asesinato no se pueden dar a conocer para no entorpecer las investigaciones. (Por José Luis Escamilla)