Las autoridades entrantes de Guadalajara no estaban notificadas de los pormenores del nuevo convenio contractual que el cabildo aprobó con la empresa Caabsa Eagle, para ampliar15 años la concesión del servicio de recolección, traslado y reciclaje de basura del municipio.

El presidente municipal electo, Pablo Lemus Navarro, afirmó que apenas este viernes recibieron la información sobre la integración de las nuevas tarifas que se le pretenden pagar a la empresa, un incremento cercano a 19 por ciento:

“El principal aumento tiene que ver con los costos de traslado a Tala y también con la posible contratación de un crédito por 650 millones de pesos para poder llevar a cabo la construcción de este centro circular de Tala”.

El edil insiste que uno de los aspectos que condicionaban la ampliación del contrato era la construcción del nuevo basurero, pero como no se llevará a cabo, por eso la petición que no se firme ningún nuevo contrato con Caabsa hasta que se sepa como se resolverá el tema. (Por Héctor Escamilla Ramírez)