Luego que el gobernador electo, Pablo Lemus, no ha concretado la reunión de trabajo con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, en tanto no se diriman todas las impugnaciones electorales en tribunales, Lemus afirmó que incluso presidente municipales electos de Morena y otras fuerzas políticas si se han reunió con él para hablar de los proyectos para el próximo trienio. Menciona que suman 85 presidentes municipales con quienes ya se ha entrevistado.

Señaló que hay un acuerdo político con Sheinbaum que será respetado:

“Yo no iba a forzar una reunión como si la trató de forzar la candidata derrotada y que quedó pues expuesta al no permitirle el ingreso al evento. Yo no iba a hacer un ridículo de este tamaño y a violar un acuerdo político de este tipo”.

Acusó que las rechiflas contra Enrique Alfaro en el evento del sábado fueron acciones orquestadas por el partido Morena y celebró que ni Sheinbaum ni López Obrador tuvieran ningún comentario del proceso electoral en Jalisco. (Por Héctor Escamilla Ramírez)