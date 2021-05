A pesar de que México lleva 15 semanas con reducción de casos de contagios y fallecimientos por Covid, mientras la pandemia exista en el mundo, lo mejor es no confiarse, asegura el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“No es desde el punto de vista científico posible establecer una fecha precisa del término de la epidemia, y lo que decimos, aquí viene la parte de la prudencia, es en tanto exista epidemia en el resto del mundo, debemos mantenernos en la expectativa de que puede reemerger la epidemia. 15 semanas es muy alentador, como he dicho, no es usual que haya una reducción tan sostenida en países tan poblados, pero es muy alentador, pero no hay que reducir la conciencia del riesgo”.

Por esa misma razón, dijo avalar el plan del INE para evitar contagios durante la elección del 6 de junio.

Es en esencia, explicó, el mismo protocolo sanitario que se aplicó el año pasado, cuando hubo comicios en Hidalgo y Coahuila. (Por Arturo García Caudillo)