Insiste el rector de la Universidad de Guadalajara Ricardo Villanueva Lomelí que no hizo nada incorrecto al acudir al aeropuerto tapatío para recoger el martes pasado a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

Asegura que se ha reunido y ha recibido a todos los candidatos presidenciales, incluso al de Movimiento Ciudadano que fue el partido que se quejó por lo ocurrido con la morenista.

“Creo que hice cosas buenas que parecen buenas o sea, digo, creo que recibir a una candidata presidencial e ir a un evento público. Yo no me estoy escondiendo de nada. Y es que si nos pusiéramos así pues sería mejor que el rector no se reuniera con nadie y eso no va a pasar. El rector de la universidad se va a reunir con todos”.

El rector de la UdeG se dijo sorprendido de la reacción del candidato emecista a la gubernatura Pablo Lemus, con quien se ha reunido para cenar en al menos dos ocasiones.

Insistió en que la charla con Claudia Sheinbaum de camino del aeropuerto fue para hablar estrictamente sobre temas relacionados con la casa de estudios.