Ante la protesta que en este momento realizan pepenadores del basurero de Los Laureles, la Secretaría de Medio Ambiente señaló que los trabajadores de este vertedero si tienen permitido ingresar a laborar en tanto no inicien los trabajos de remediación ambiental.

Afirma la dependencia que lo que no se permiten es la descarga de residuos sólidos a este vertedero, como parte del cierre de sus instalaciones.

Entre otras opciones que les dieron, afirman, están mejoras con uniformes y servicios para el desarrollo de su actividad, rotación de pepenadores al basurero de Picachos y fuentes de empeño formales en los gobiernos estatal y municipal, pero acusan que son los mismos pepenadores quienes no han accedido.

Señalan además que se propuso la construcción de una planta de transferencia en la zona de El Salto y Tonalá de lo cual tampoco han tenido alguna respuesta. (Por Héctor Escamilla Ramírez)