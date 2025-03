Ante los persistentes fallos en el suministro de agua potable por parte del SIAPA, el municipio de San Pedro Tlaquepaque optó por tomar cartas en el asunto y dotar de cisternas para mitigar la escasez en un total de 44 colonias.

La alcaldesa de la Villa Alfarera, Laura Imelda Pérez segura, lamentó que la paraestatal siga teniendo deficiencias en el servicio, y señaló que no se pueden quedar esperando hasta que SIAPA dé solución el problema.

“Y como hoy no nos podemos esperar a que vengan con soluciones que a final de cuentas nada más no llegan, por eso es que estamos tomando estas medidas, es decir, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, vamos a atender esas colonias que más lo necesitan, pero también vamos a seguir exigiendo soluciones a largo plazo”.

Entre las colonias más afectadas que por meses han padecido la escasez del vital líquido, están la Zona Centro del municipio, Miravalle, Rancho Blanco, El Vergel, Colonial Tlaquepaque y El Álamo. En total se instalaron 20 cisternas con capacidad de 10 mil litros cada una. (Por Edgar Flores Maciel)