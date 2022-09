A un año de haber iniciado la 65 Legislatura, este martes por fin quedó instalada la Sección Instructora en la Cámara de Diputados.

El acto fue encabezado por el presidente de este órgano legislativo, Jaime Humberto Pérez, quien consideró que aunque se instaló tarde, peor hubiera sido que no se hiciera.

“Hay tiempos, hay términos que lo marca la misma Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y yo creo que lo peor es que no se instalara. Está instalada y ahora podemos dar parte, e inicio a cualquier procedimiento legal. Independientemente de que si el año es un año electoral o el que sigue. Yo creo que lo más importante es el paso firme que acabamos de dar y sobre ello estaremos dando resultados y respuestas”.

Explicó que aunque se trata de un asunto mediático, por apenas estar instalándose, no puede hablar de ningún tema, ni siquiera el del desafuero del presidente del PRI, Alejandro Moreno. (Por Arturo García Caudillo)