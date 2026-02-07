La Secretaría de Salud Jalisco habilitará este fin de semana módulos itinerantes de vacunación en municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara y el interior del estado, como parte de la estrategia para contener el brote de sarampión.

Los puntos estarán ubicados en plazas públicas, centros de salud y espacios de alta afluencia en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, con horarios variables entre las 09:00 y las 18:00 horas.

La medida se complementa con brigadas casa por casa y la ampliación de módulos masivos, en coordinación con IMSS, ISSSTE, Hospitales Civiles y servicios municipales.

El objetivo es completar el esquema de vacunación de niñas, niños, adolescentes y adultos menores de 50 años para fortalecer la inmunidad colectiva.

Hasta el 5 de febrero de 2026, Jalisco acumula mil 183 casos confirmados y dos defunciones asociadas a la enfermedad.