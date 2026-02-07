La Secretaría de Salud Jalisco habilitará este fin de semana módulos itinerantes de vacunación en municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara y el interior del estado, como parte de la estrategia para contener el brote de sarampión.
Los puntos estarán ubicados en plazas públicas, centros de salud y espacios de alta afluencia en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, con horarios variables entre las 09:00 y las 18:00 horas.
La medida se complementa con brigadas casa por casa y la ampliación de módulos masivos, en coordinación con IMSS, ISSSTE, Hospitales Civiles y servicios municipales.
El objetivo es completar el esquema de vacunación de niñas, niños, adolescentes y adultos menores de 50 años para fortalecer la inmunidad colectiva.
Hasta el 5 de febrero de 2026, Jalisco acumula mil 183 casos confirmados y dos defunciones asociadas a la enfermedad.
Instalan módulos itinerantes de vacunación en la ZMG ante brote de sarampión
La Secretaría de Salud Jalisco habilitará este fin de semana módulos itinerantes de vacunación en municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara y el interior del estado, como parte de la estrategia para contener el brote de sarampión.