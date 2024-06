Con el objetivo que la fauna silvestre que vive en la zona del Cerro Viejo o el Bosque de La Primavera en Tlajomulco, no desciendan a zonas residenciales o habitacionales, la Dirección de Protección de Fauna Silvestre inició la instalación de tinas con agua para los animales salvajes.

Estos llamados oasis tienen capacidad para 450 litros de agua y se rellenará con las lluvias. Ahora sólo están a la expectativa que los incendios no dañen estas tinas. En la voz Alberto Cayo, director de la dependencia municipal:

“Ya nos lo vamos a retirar, va a ser un proyecto para largo plazo, con la finalidad de que si el ejemplar ya reconoce que está el agua ahí, año tras año ya esté este punto establecido y podremos trabajar con el monitoreo de las especies. No solamente fue el oasis, sino también instalar las cámaras de fototrampeo para poder ubicar qué es lo que lo está utilizando y pues simplemente conocer más la biodiversidad que tenemos”.

Las cámaras infrarrojas y de alta definición ya han detectado diferentes especies animales llegando a estas tinas para consumir agua. (Por Héctor Escamilla Ramírez)