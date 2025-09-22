Autoridades estatales llevaron a cabo la segunda mesa de seguimiento para buscar una solución integral al caos vial que enfrenta la avenida López Mateos.

Hasta ahora no existe una decisión tomada sobre la construcción de un segundo piso, ya que el análisis técnico continúa y se espera que la determinación final surja de los consensos entre todas las partes.

Las estrategias en estudio contemplan más de 60 mil aportaciones ciudadanas recibidas entre 2022 y 2023, incluidas las de activistas y especialistas que se oponen al segundo piso y plantean alternativas como un sistema de transporte público masivo, novedoso y funcional.

Entre las propuestas ciudadanas también destacan la regulación y horarios escalonados para el tránsito de vehículos de carga pesada, así como la ampliación de las avenidas López Mateos y Mariano Otero.

Las mesas de diálogo continuarán en las próximas semanas, bajo el compromiso de que la decisión final será producto de acuerdos entre los actores involucrados y con sustento en bases técnicas sólidas. (Por Edgar Flores Maciel)