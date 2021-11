Con varios jugadores suplentes el Ajax ya clasificado a la segunda fase, venció 2-1 al Besiktas en acción de la penúltima fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El mexicano Edson Álvarez no jugó. En ese mismo grupo C, en la pelea por el otro pase, el Sporting de Portugal venció 3-1 al Borussia Dortmund y casi amarra el segundo lugar.

En el Grupo D, Real Madrid se confirmó como líder, ahora con 12 unidades, al vencer al Sheriff Tiraspol, de Moldavia 3-0. Por su parte Inter de Milán venció al Shakhtar Donetsk 2-0 y es el otro clasificado de ese sector.

Liverpool sigue como único clasificado en el Grupo B ya con 15 puntos, luego de vencer 2-0 al Porto. En este juego no tuvo minutos Jesús Manuel Corona, quien se quedó en la banca.

Además Atlético de Madrid sin Héctor Herrera perdió 1-0 con el Milán y se pone parejo el camino por el segundo boleto, ya que Porto tiene 5 unidades y empatrados con 4 unidades están Milán y Atlético.

Finalmente en el A, Manchester City derrotó en casa 2-1 al PSG con todo y Messi y las demás figuras. Mientras Leipzig goleó 5-0 al Brujas.

El City y el PSG ya estaban calificados. (Por Martín Navarro Vásquez)