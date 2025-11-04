Una protesta de cerca de 100 jóvenes derivó en graves actos de violencia la tarde de este sábado en el Centro de Guadalajara, donde varios manifestantes intentaron incendiar las puertas del Palacio de Gobierno utilizando bidones con gasolina. Elementos de la Policía de Jalisco contuvieron los intentos de ingreso al recinto del Poder Ejecutivo, mientras el grupo vandalizaba mobiliario urbano y prendía fuego a al menos dos accesos del edificio histórico.

El único lesionado confirmado hasta el momento es uno de los propios manifestantes, quien sufrió quemaduras al manipular combustible para iniciar los incendios.

Hasta ahora se desconocen las consignas o demandas de esta movilización y tampoco está claro si guarda relación con la marcha realizada por la mañana por integrantes de la generación Z, quienes se manifestaron contra la violencia y exigieron justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. (Por Edgar Flores Maciel)