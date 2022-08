Finalmente autoridades estatales y federales atienden el conflicto que desde hace meses sostienen un particular vecino del fraccionamiento Club de Golf Santa Anita y la administración del condominio.

Este mediodía un agente del ministerio público, así como policías estatales y elementos de la Guardia Nacional llegaron a un punto del fraccionamiento Santa Anita que fue obstruido por un particular, lo que provoca inundaciones dentro del propio condominio e incluso en colonias aledañas.

Habla el administrador del club de golf Santa Anita, Cristian Padilla.

“Tienen un litigio precisamente para poder acreditar las escrituras falsas porque se nos esta despojando al condominio de un área común por donde pasa este cauce de aguas. Este problema generó este estancamiento de agua, como pueden ver es una cantidad bárbara de agua la que entra. Inundó como pueden ver cuatro casas para ese rumbo, dos casas para este rumbo y cuatro casas para este rumbo”.

La administración del club de golf Santa Anita acusa a un vecino en particular de haberse adueñado de manera ilegal de espacios por donde corría el agua de forma natural. (Por José Luis Escamilla)