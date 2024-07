Investiga la Fiscalía de Jalisco la relación que pudiera haber entre un homicidio, un robo y la desaparición de cinco personas.

El 7 de julio un hombre recibió dinero en una casa de cambio de Plaza Guadalupe en Zapopan pero instantes después fue asaltado y asesinado.

El 24 de julio la propietaria de esa misma casa de cambio fue privada de la libertad junto con su chofer dentro de la misma plaza.

Un día después las tres empleadas de otra casa de cambio ubicada a cinco kilómetros de distancia fueron privadas de la libertad.

“Ahorita lo que nos interesa a nosotros es investigar y localizar a las personas. Ya todo el tema financiero, de lavado, etcétera, es una consecuencia que se va a dar si es que hubiera algún tema de este tipo. Pero ahorita quiero dejarles en claro que no lo dejamos de lado y no lo dejamos de investigar pero ahorita nuestra prioridad es localizar a las personas”.

De acuerdo con la Fiscalía nadie ha reclamado el dinero que le robaron al hombre asesinado en plaza Guadalupe y los representantes de ambas casas de cambio no han declarado aún. (Por José Luis Escamilla)