La Fiscalía de Noruega abrió una investigación por presunta corrupción contra el ex primer ministro Thorbjørn Jagland, tras revelarse contactos que mantuvo entre 2016 y 2018 con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

Las autoridades analizan si el exfuncionario recibió regalos, viajes o préstamos vinculados a sus cargos internacionales, por lo que el gobierno solicitó revocar la inmunidad que conserva como exsecretario general del Consejo de Europa.

Jagland reconoció un “mal juicio”, aunque sostuvo que la relación no estuvo ligada a la vida privada del millonario.

Paralelamente, la oposición impulsa una comisión independiente para revisar los nexos de diplomáticos noruegos con Epstein, mientras otras figuras políticas y públicas también han sido mencionadas en los documentos.