Un elemento de la Policía Municipal de Zapopan se encuentra bajo investigación de la dirección de asuntos internos de la corporación por una publicación que hizo en sus redes sociales.

En el video el elemento de nombre Irvin Alí se observa uniformado y a bordo de un vehículo, sin embargo no se puede asegurar si está dentro de su patrulla.

Su mensaje en el video es el siguiente.

“Ni pedo, ya me pasé como cinco semáforos y di una vuelta prohibida donde no debía darle, sentido contrario, todo porque se me estaba yendo el señor de los algodones”.

De acuerdo con mandos de la corporación el policía influencer fue reubicado a otra área.

En su perfil de Tik-Tok aparecen 28 publicaciones de las cuales en ocho se le observa uniformado. (Por José Luis Escamilla)