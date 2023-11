El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie aseguró que en este momento los olores a ajo que comenzaron a presentarse la noche del lunes en varios puntos de la ciudad, ya sólo se concentran en dos colonias alrededor de El Colli y en total fueron 10 donde se percibió el tufo.

El edil insistió que la emergencia ya se encuentra controlada y en ningún momento se presentó riesgo de explosión o de toxicidad, salvo la incomodidad que generaba el hedor. Agregó que se están realizando revisiones a las empresas de la zona para determinar y sancionar de cual pudo proceder la descarga.

“Hay tres industrias, no quisiera mencionar cual de ellas es porque no tenemos todavía determinado, pero si serán sancionadas”.

El edil señaló que la sanción sería económica, pero dependerá del dictamen que emita Protección Civil; incluso el tema fue tratado en la mesa de seguridad. Hasta hoy no se ha presentado ninguna atención médica por este evento. (Por Héctor Escamilla Ramírez)