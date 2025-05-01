El hallazgo del cuerpo mutilado de un hombre a un costado de las vías del tren, en el cruce de las avenidas Aviación e Inglaterra, en la colonia San Juan de Ocotán, apunta a un posible homicidio, informaron autoridades de Zapopan.

De acuerdo con el reporte, el cadáver no solo presentaba amputaciones en las piernas provocadas por el tren, sino que además tenía la cabeza cubierta con una bolsa, estaba envuelto en sábanas y mostraba signos evidentes de violencia.

El cuerpo fue localizado la mañana de este miércoles por vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades sobre el macabro hallazgo.

La víctima, de entre 35 y 40 años de edad, no ha sido identificada y hasta el momento no existen pistas sobre quién o quiénes abandonaron el cuerpo en ese sitio.

La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación por homicidio y realizará peritajes para determinar si el hombre fue asesinado antes de ser colocado sobre las vías. (Por Edgar Flores Maciel)