La presidenta Claudia Sheinbaum condenó las mantas en agradecimiento al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación que aparecieron en un acto público en Coalcomán, Michoacán, y anunció que ya se investiga a su presidenta municipal.

“Se está haciendo una investigación de la presidenta municipal, si tiene nexos o no con este grupo delictivo o por qué se presentó esta lona. Siempre hay que hacer investigación, no puede uno juzgar de inmediato, uno no es juez. Entonces tiene que haber una investigación de la fiscalía y en todo caso, si se encuentra algún vínculo, pues que sea presentada ante un juez la carpeta de investigación que sea. Evidentemente condenamos estas lonas, no puede un grupo delictivo en un acto público, hacerse apología de la violencia”.

Y arremetió contra los medios que publicaron esta información, pues asegura que las fotografías que muestran no corresponden al día del evento.

(Por Arturo García Caudillo.)