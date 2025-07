Tras el presunto robo se 33 toneladas de material ferroso de una góndola que viajaba de Durango a Manzanillo, el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, detalló que hay una carpeta de investigación abierta por el caso, incluso se indaga si realmente ocurrió dicho robo.

Hasta este momento, no hay denuncia interpuesta ante la autoridad.

“O si habría habido robo porque fue un señalamiento donde no hay denuncia, me parece que si fuera un material como el que se anunció de inicio, pues, cualquiera abriría una denuncia o una carpeta de investigación -¿Suponiendo sin conceder que se dio este robo de material carbónico, habría sido en zona de Jalisco o en alguna otra entidad?- Es que no se sabe, lo que sí se encontró aquí fue el vehículo, se rescató al chofer del vehículo y él mismo lo llevó a la autoridad correspondiente, al primer respondiente”.

Salvador Zamora detalló que, en caso de determinarse que no hubo robo del material, podría determinarse como un engaño a la autoridad. (Por Gustavo Cárdenas)