Tras el rompimiento del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro con la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, el presidente nacional del PRI Alejandro Moreno dio la bienvenida a una posible incorporación del emecista al Frente Amplio por México.

Acusó que al partido naranja le faltó la visión.

“En este proyecto no solo tiene las puertas abiertas porque lo hemos dicho. Es parte activa, es un hombre serio, responsable y comprometido con visión de presente y de futuro que vamos a trabajar juntos y yo le reitero no sólo mi respeto sino el compromiso de trabajar por México al gobernador Enrique Alfaro. Ha presentado una visión no de hoy, la presentó de meses atrás y creo que las visiones para construir un mejor país son bienvenidas. Vamos a construir juntos”.

El presidente nacional del PRI aseguró que a unos días de que se defina quién será la candidata de la oposición, el tricolor garantiza que se respetarán los resultados. (Por José Luis Escamilla)