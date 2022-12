Es en esta época del año que más movimientos bancarios se realizan y es por eso que las diferentes corporaciones policiacas invitan a la ciudadanía a pedir acompañamiento cuando se va a retirar dinero de una sucursal bancaria.

El comisario de la policía de Zapopan Jorge Alberto Arizpe insiste en que la población puede confiar en los elementos que no va a preguntar absolutamente nada que no sea necesario para realizar el acompañamiento.

“La gente debe de decir únicamente que va a hacer un movimiento bancario y que solicita acompañamiento para evitar que puedan ser asaltados o robados. Es lo único que tienen que decir. No tienen que decir la cantidad ni que movimiento va a hacer ni nada. Así sea aquí en Zapopan o tengan que ir a Tlajomulco”.

A decir del comisario de Zapopan en lo que va del año sus elementos han realizado más de mil 700 traslados sin que se hubiera denunciado alguna irregularidad o delito.

Los interesados en este servicio deben comunicarse de forma directa a las policías de los respectivos municipios. (Por José Luis Escamilla)