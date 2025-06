La asamblea de dueños de la Liga de Expansión MX celebrada hoy, aprobó la invitación del Irapuato para que se integre al circuito a partir de la siguiente temporada, tras una ausencia de diez años. Como invitado el equipo fresero no tendrá derecho al subsidio que otorga la Federación Mexicana, ni acceso a la certificación, ni voz ni voto en las asambleas. Además por el momento, el Club no cuenta con autorización para utilizar el Estadio Sergio León Chávez.

En contra parte, el Celaya no obtuvo los votos necesarios para mudar su franquicia a Veracruz, por lo que el puerto jarocho continuará sin futbol profesional. (Por Manuel Trujillo Soriano)