Uno de los tres sujetos detenidos la tarde del jueves después de agredir a un hombre en el fraccionamiento Lomas Altas del municipio de Zapopan, resultó ser ex policía de este municipio.

Originalmente se informó que el incidente, ocurrido en cruce de las calles Puesta del Sol y Aurora Boreal, se trataba del robo de un vehículo donde agredieron a un automovilista de un tiro en el brazo, pero se aclaró posteriormente que fue un intento de privación de la libertad que no se consumó. Los causantes fueron detenidos en un Audi negro sobre las calles Honorato de Balzac y Mark Twain en Lomas Universidad. Habla sobre este hecho el comisario de Zapopan Jorge Alberto Arizpe.

“Que era anteriormente policía de Zapopan pero el mismo fue dado de baja en el 2022, el 2 de mayo de 2022 porque tuvo problemas familiares, de violencia familiar con su pareja, su esposa, no recuerdo bien, llegó la medida y nosotros lo dimos de baja”.

El expolicía involucrado si pasó sus pruebas de Control en al corporación. Junto con sus cómplices ya fue turnado al Ministerio Público. (Por Héctor Escamilla Ramírez)