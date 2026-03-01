Irán lanzó una nueva oleada de ataques contra Israel, bases estadounidenses y países en todo Medio Oriente, y advirtió que Estados Unidos “llegará a lamentar amargamente” el torpedeo de un buque de guerra iraní, mientras el ejército israelí bombardeó los suburbios de Beirut tras órdenes masivas de evacuación, además de anunciar una nueva fase en la guerra contra la República Islámica.

Estados Unidos afirmó que atacó en las últimas horas un buque portaviones de drones en Irán y que su capacidad militar está lejos de agotarse.