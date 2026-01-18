Los Leones Negros fueron humillados de visita al estadio Sergio León Chávez, al caer 4 goles por 1 ante el Irapuato, dentro de la fecha 2 de la Liga de Expansión MX y en juego que se llevó a cabo a puerta cerrada.

El equipo de Alfonso Sosa se puso adelante en el marcador, con anotación de Denilson Muñoz, pero la reacción de los de casa llegó de inmediato y se adueñó por completo del juego para concluir con una goleada.

Benjamín Sánchez, Rolando González, Edson Partida y Robert Castellanos anotaron para la espectacular victoria de Irapuato, sub campeón de la Liga, pero que vive momentos complicados, pues el juego fue sin público en las tribunas debido a que la directiva había señalado que el gobierno municipal había solicitado requerimientos adicionales. (Por Martín Navarro Vásquez)