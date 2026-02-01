Tremenda, pésima mala practica y costumbre tenemos los tapatíos, es la de abandonar las bolsas de basura en las banquetas, esquinas, bajó las luminarias, en las calles y avenidas de toda la ciudad.

Y, como peor muestra, avenida Juárez al cruce con Calzada Federalismo en la zona centro de Guadalajara, todas las calles circunvecinas, tiene bolsas de plástico medio abiertas, cartones, botes, botellas, por todas partes, está lleno de basura.

Y no es porque no pase el camión, sino porque las personas de buenas a primeras dejan sus desechos por todas partes.

Porque no todo es la autoridad, cuando los ciudadanos hacemos mal las cosas hay que reconocerlo. La basura se saca el día que pasa el carretón, no cuando se nos llenan las bolsas y menos abandonarlas en vía pública. (Por Gustavo Cárdenas)