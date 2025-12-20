Luego de 10 años en el Club Guadalajara, la directiva anunció la salida de Isaac Brizuela, quien queda como jugador libre. Chivas en comunicado agradece al “Conejito” por el tiempo que estuvo en el equipo, al que llegó en 2015 con una liga ganada, un trofeo de CONCACAF, dos copas MX y una súper copa.

El futbolista en redes sociales mando un mensaje: “Llegué a esta institución el 17 de diciembre de 2014 sin saber que estaba por comenzar una de las etapas más importantes de mi vida. Hoy, después de 11 años, despedirme de lo que fue mi casa y mi orgullo como jugador no es sencillo. He vivido experiencias inolvidables y cada logro fue resultado del esfuerzo y la pasión que caracterizan a este club. También enfrenté los momentos más duros del fútbol, pero incluso entonces, Chivas me enseñó valores como la fe, la disciplina y el compromiso colectivo”, dijo. (Por Martín Navarro Vásquez)