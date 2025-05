Se corrió hoy la etapa 15 del Giro Ciclista de Italia, sobre 219 kms en la que ganó el español, Carlos Verona. Mientras que, el mexicano Isaac del Toro llegó con el pelotón para conservar una día más el liderato general, cumple hoy una semana con el suéter rosa de primer lugar y dice que debe ser muy inteligente en como encarar la semana que le queda a la carrera.

“La verdad me sentía muy bien con una buena sensación en la piernas en ese momento pude leer muy bien como estaban hacienda las cosas por suerte pude estar ahí. Ahora creo que debo descansar, comer bien y hacer las cosas de manera muy inteligente en la siguiente semana. ¿Te fijaste que hay chicas que te piden matrimonio y te dicen cosas de ese tipo? Sí, la verdad es un sentimiento muy bonito tener el apoyo de todo un país, es muy bonito yo no lo puedo creer fuera de Latinoamérica mi país siempre ha sido algo muy bonito y obviamente conozco el humor mexicano, no me sorprende para nada y claro que me hacen reír”

Para sorpresa de muchos, Del Toro cumple hoy una semana con el suéter rosa de primer lugar en el Giro con tiempo total de 50:37:55, para mantener una ventaja de 1 minuto 20 segundos sobre Simon Yates y de 1:26 sobre su compañero de equipo, el español, Juan Ayuso. (Por Manuel Trujillo Soriano)