Un día después de abandonar la Vuelta al País Vasco tras sufrir una caída durante la tercera etapa, el pedalista mexicano Isaac del Toro, informó hoy que estará bajo control médico por unas semanas, pero que se mantiene optimista porque después de todo no fue tan grave su lesión y que le pudo haber pasado algo peor.

El “Torito” agradeció los mensajes y muestras de cariño que ha recibido y aseguró que tratará de volver lo más pronto posible y más fuerte.

En tanto que, el español Alex Aranburu del equipo Cofidis, ganó este jueves la cuarta etapa que se disputó sobre 167 kilómetros, con llegada en Galdakao. Aranburu se impuso tras un ataque decisivo en la parte final, por delante de Tobias Halland y Christian Scaroni. Mientras que, el francés Paul Seixas mantuvo el liderato general. (Por Manuel Trujillo Soriano)