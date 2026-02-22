El ciclista mexicano Isaac del Toro ganó esta madrugada la séptima etapa del Tour de Emiratos Arabes que se celebró en Abu Dabi, y conquistó su primer título del 2026, al terminar como líder en la clasificación general y en primer lugar en la tabla de novatos y dijo estar orgullo de ganar en la sede de su equipo el UAE.

“Aprecio muchísimo el equipo hizo increíble trabajo hoy esta victoria es nada más para ellos sin duda alguna y creo que el haberlo intentado y convencer de que podía fue algo bueno, pero no fu para nada fácil y estoy muy orgulloso la verdad”.

A sus 22 años el “Torito” mexicano suma 24 victorias profesionales. (Por Manuel Trujillo Soriano)