El pedalista mexicano Isaac del Toro se llevó el título en la clásica ciclista Tirreno-Adriático, una prueba de ruta celebrada en Italia, para de esa manera vivir otro momento histórico para el deporte mexicano, pues nunca antes un pedalista nacional había ganado en esa competencia.

Jonathan Milan ganó la etapa siete de este domingo. Del Toro no terminó en el podio hoy, pero estuvo en el pelotón para asegurar la victoria en la llamada Carrera de los Dos Mares.

Es el segundo evento del Tour Mundial que gana en el año el Torito, pues hace unas semanas se coronó en Emiratos Árabes Unidos.

El de Ensenada quien a falta de un kilómetro se vio involucrado en una múltiple caída, llega a su victoria número 26 en su carrera como ciclista profesional. (Por Martín Navarro Vásquez)