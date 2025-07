El pedalista mexicano Isaac del Toro, ganó esta mañana la Clássica Ciclista “Terres de L’Ebre 2025” en Cataluña, una rodada de 185 kilómetros de bajadas y subidas que el bajacaliforniano sorteo muy bien para quedarse con el primer lugar al atacar con todas sus fuerzas en los últimos tres kilómetros que eran de subida para imponerse con tiempo de 4hrs 23 minutos 58 segundos y comentó.

“Muy arriesgado intentarlo desde lejos, pero estoy muy feliz con el rendimiento que se pudo hacer al final estoy contento porque gracias a mi equipo pude estar enfrente y manejar una subida fuerte para mi, creo que todo el esfuerzo se está pagando y todos los sacrificios, creo que estamos todos haciendo el 120 por ciento para poder sacar el trabajo en todos lados. Estoy bastante bien, me siento con cierta frescura y me siento relajado, con la cabeza para afrontar los objetivos y eso me mantiene más atento a los detalles y disfruto más el proceso.

Del Toro continua cosechando triunfos en la temporada del ciclismo en Europa, tras haber logrado subcampeonato en el Giro de Italia, luego se proclamó vencedor de la Vuelta a Austria y hoy gana en Cataluña donde también se llevó el campeonato de montaña y sumó 75 para México en el Ranking de la Clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. (Por Manuel Trujillo Soriano)