El pedalista mexicano, Isaac del Toro, finalizó en quinto lugar la prueba contrarreloj en el Mundial de Ciclismo de Ruta Kigali 2025 que se realiza en Ruanda para confirmar su excelente nivel en el plano internacional.

Con tiempo de 52:26.89, el “Torito” Mexicano tuvo su debut mundialista en la categoría senior de la justa que preside la Unión Ciclista Internacional.

El podio estuvo dominado por los belgas Remco Evenepoel, quien finalizó en el primer lugar (con 49:46.03), e Ilan Wilder en tercer sitio (con 52:22.10), mientras que el austriaco Jay Vine ocupó el segundo lugar (con registro de 51:00.83). (Por Manuel Trujillo Soriano)