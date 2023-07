De forma sorpresiva, el vocero del movimiento de niños con cáncer, Israel Rivas, se registró esta mañana como aspirante a coordinador del Frente Amplio por México.

“La pregunta obligada, ¿verdad?: ¿Qué me lleva o que me movió el estar aquí el día de hoy. Yo lo voy a decir, nos sobran los motivos para estar aquí el día de hoy presentado precisamente esta aspiración a a ser representante del Frente Único por México. ¿Por qué razón? Por muchas. Hay dos principales, la vida de mi hija, el problema de los medicamentos. La segunda, que también es muy importante, este es un llamado a la ciudadanía a que se sumen a la cosa pública. La política no es cosa, como pensamos, de los profesionales de la política, es cosa de todos, el bien común se construye con todos”.

Por cierto, a Rivas Bastidas, según él mismo reconoció, llegó con el respaldo del presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano. (Por Arturo García Caudillo)