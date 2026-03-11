México tuvo una triste despedida del Clásico Mundial de Béisbol 2026 al caer 9 carreras por 1 ante Italia, en su cuarto partido y quedó eliminado con marca de 2 triunfos por 2 derrotas.

La novena Italiana dominó el juego celebrado en Houston, con tres cuadrangulares de Vinnie Pasquantino y otro “vuela cercas” de Jon Berti y clasifica a los Cuartos de final en primer lugar del Grupo B, mientras que Estados Unidos avanza en segundo sitio.

Pasquantino se convirtió en el primer jugador que conecta 3 jonrones en un mismo juego en la historia del Clásico Mundial. (Por Manuel Trujillo Soriano)