A tres minutos del final y ya con una intensa lluvia, Chivas anotó para evitar la derrota ante las Rayadas del Monterrey y llevarse el 1-1 en juego de la fecha 8 celebrado en el estadio Akron.

Adriana Iturbide en la recta final entró de cambio y fue quien anotó el gol de las Rojiblancas y sellar la igualada. Antes Lucia García había puesto en ventaja a las norteñas.

En más juegos de la jornada 8 de la Liga Femenil, Atlas perdió 3-1 con Pachuca, en el estadio Hidalgo.

Además, Cruz Azul venció 5-3 al Toluca y en la goleada de la jornada Tigres se impuso 7-0 al Querétaro. (Por Martín Navarro Vásquez)