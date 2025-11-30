Los Jaguares de Nayarit se llevaron una victoria de 14-2 sobre los Charros de Jalisco y así, amarran la segunda serie de la segunda vuelta de la campaña.

El duelo se inclinó temprano para los locales, impulsados por rallys consecutivos y una ofensiva que castigó cada descuido del pitcheo jalisciense.

La apertura de Manny Bañuelos no pudo sostener la presión nayarita: el zurdo trabajó 4.0 entradas, permitió 9 hits y 9 carreras limpias, con 3 bases por bolas y 3 ponches, cargando el revés. Charros lleva solo un triunfo en esta segunda vuelta. (Por Martín Navarro Vásquez)