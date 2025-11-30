El equipo de los Tigres se levantó de un 3-0 en contra para golear a los Xolos 5-0 y avanzar a las semifinales de la Liga MX con el marcador global de 5-3, tras celebrado el juego de vuelta en el estadio Universitario de Nuevo León.

Los goles fueron cayendo a lo largo del encuentro: Nicolás Ibáñez, Juan Brunetta de penal, Ozziel Herrera y Juan Pablo Vigón.

“La sensación de la comunión que hay con la gente, creo que la gente hoy ha jugado para nosotros desde el turno de cuando llegamos acá, creo que ha sido muy importante. Pero también creo que, como digo siempre, la sensación es que cuando la gente se siente disfrutada con el equipo, creo que es una fuerza muy importante, agradecerles”, dijo el técnico felino Guido Pizarro.

En la otra serie no hubo goles este sábado con el 0-0 entre Toluca y Bravos, pero los Diablos avanzan con el 2-1 global.