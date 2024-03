En entrevistas con Azucena Uresti y diferentes medios de comunicación tras ser liberado en el municipio de Magdalena, el periodista Jaime Barrera, consideró que su desaparición desde la tarde del pasado lunes, tuvo que ver con su ejercicio periodístico.

“Nunca me lo esperé venir. Digo, siempre he sido un poco incómodo, pero yo pensé que había respeto por la forma en que me conduzco. Nunca escribo por consigna de nadie ni para favorecer a nadie, pero, bueno, ahora, las cosas están muy susceptibles, Azucena”.

Jaime Barrera confirma que recurrirá al Mecanismo de Protección para Periodistas, pero ya cuenta con la presencia de elementos de la Guardia Nacional, que se encuentran afuera de su domicilio.

Indica que a partir del próximo lunes se reincorpora a sus actividades profesionales. (Por Gricelda Torres Zambrano)