Como entrenador interino, Jaime Lozano llevó a México a conquistar la Copa Oro por novena ocasión desde 1991 cuando el máximo torneo de selecciones de Concacaf cambió su nombre al que tiene actualmente, pero “Jimmy” desconoce si continuará en el cargo.

“Yo firme un contrato para la Copa Oro creo que a partir de ya estoy libre, creo que habría que evaluar muchas más cosas que el resultado final cómo se jugó, si hubo idea de juego, si enganchamos un poco con la afición o no. No sé si en unas semanas o en unos meses, pero se tendrá que tomar una decisión y creo que con estos resultados te abres oportunidades, ojalá no me corresponde a mí, claro que me gustaría estar aquí, claro que es un sueño dirigir a mi Selección en un mundial y más en el mundial que va a ser nuestro y sí soy yo lo agradeceré mucho y si no soy yo apoyaré en donde me toque estar”.

En los próximos días el comisionado presidente de la Federación, Juan Carlos Rodríguez y el presidente ejecutivo, Ivar Sisniega anunciarán quien será el nuevo entrenador del Tri. (Por Manuel Trujillo Soriano)